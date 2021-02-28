اليوم السابع
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الحكومة تنفى خصم 30% من رواتب العاملين لخدمة الراتب على بطاقات ميزة

الأحد، 28 فبراير 2021 11:19 ص
الحكومة تنفى خصم 30% من رواتب العاملين لخدمة الراتب على بطاقات ميزة الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدعوى تقديم خدمة "الراتب المقدم" على بطاقات "ميزة"
 
 
الحكومةخدمة الراتب المقدم على بطاقة ميزة اختيارية بناءً على طلب الموظف
 

 

 


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