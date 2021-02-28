الرئيسية أخبار عاجلة الحكومة تنفى خصم 30% من رواتب العاملين لخدمة الراتب على بطاقات ميزة الأحد، 28 فبراير 2021 11:19 ص الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدعوى تقديم خدمة "الراتب المقدم" على بطاقات "ميزة" خصم الراتب ميزة الرواتب خصم من الرواتب العاملين بالدولة بطاقة ميزة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة رئيس الوزراء: الرئيس السيسى يتابع باهتمام الخدمات التنموية فى شمال وجنوب سيناء السبت، 27 فبراير 2021 11:50 ص الدولة تتوسع في دعم الصناعة الوطنية لتقود قاطرة التنمية المستدامة.. زيادة معدل نمو القطاع لـ 6.3%.. الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية زادت 7 أضعاف.. وجار الانتهاء من 6 مجمعات صناعية.. إنفوجراف السبت، 27 فبراير 2021 11:30 ص الحكومة : ندعم الصناعة الوطنية لقيادة قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة .. إنفو السبت، 27 فبراير 2021 11:26 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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