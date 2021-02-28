الجزائر تسجل 132 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة خلال 24 ساعة

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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالجزائر اليوم الأحد تسجيل 132 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي و4 حالات وفاة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 113 ألفا و92 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2983 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 78 ألفا و158 حالة، بعد شفاء 122 حالة خلال ال(24) ساعة الماضية، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، وأشار إلى وجود 18 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.