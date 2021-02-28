التضامن الاجتماعى بالإسكندرية: توفير إيواء عاجل لسكان عقار الجمرك المنهار

الإسكندرية جاكلين منير

تلقت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية ، بلاغا من غرفة عمليات المحافظة اليوم الأحد بانهيار العقار رقم 6 شارع الجداوى متفرع من شارع حمام الورشة بالمنشية.

وتوجهت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية وفريق إغاثة إدارة الجمرك الاجتماعية ومدير الإدارة نعمة زكي إلى موقع العقار المنهار للمعاينة، والحصر حيث تبين أن العقار مكون من ثلاثة أدوار وصادر له قرار هدم سنة 2011 حيث أسفر انهيار العقار بوقوع ٢حالة وفاة، و2 حالة إصابة كانوا مارين بالشارع أثناء الانهيار.

وأكدت ماجدة عبد الهادى وميل وزارة التضامن الإجتماعى لدبالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه جار عمل الأبحاث الاجتماعية واستكمال مستندات صرف مساعدة الإعاشة والوفاة والإصابة طبقا لقانون التعويضات وجار عمل تدخلات من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى وتوفير أماكن إيواء عاجل باقعة بالعوايد بها 50 سريرًا لسكان العقار بعد الإخلاء الإدارى لهم وهم اسرتين بعدد 10 أفراد .

وقد ورد بلاغ لغرفة العمليات بحي الجمرك؛ يفيد بانهيار أسقف داخلية لعقار قديم بشارع سيدي الجداوي بحي الجمرك وصادر له قرار هدم رقم 10 لسنة 2010، وأسفر الانهيار عن 2 حالة وفاة، و4 حالات إصابة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتقلي العناية الطبية اللازمة.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، توجهت جميع الأجهزة المعنية على الفور لموقع العقار للتعامل مع الحادث وتم تكثيف فرق الحماية المدنية من أجل سرعة رفع أنقاض الأسقف المنهارة بالعقار.

وأشار رئيس حي الجمرك؛ أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة وسيارات الإسعاف والعربات اللازمة للمساعدة فى عملية رفع الأنقاض، وتم وعمل كوردون وحواجز بمحيطة العقار حفاظاً على سلامة المارة.