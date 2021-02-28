اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بعد سقوطها من قطار في منشأة القناطر

الأحد، 28 فبراير 2021 05:12 م
التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بعد سقوطها من قطار في منشأة القناطر قطار - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة في شمال الجيزة، بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها نتيجة سقوطها من قطار بمنشأة القناطر في الجيزة؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

لقيت ربة منزل مصرعها نتيجة سقوطها من قطار بمنشأة القناطر بالجيزة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع ربة منزل، بمحطة قطار في منشأة القناطر. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات.

وتبين أن الضحية ربة منزل، خلال محاولتها النزول من القطار عقب تحركه، اختل توازنها وسقطت، مما أسفر عن إصابتها بالرأس، وفارقت الحياة متأثرة بالإصابة التي لحقت بها. تم نقل الجثة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

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