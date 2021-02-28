التسجيل مجانًا للقاحات كورونا الهندية والتطعيم بـ150 روبية

كتب - محمود جلال

أعلنت الحكومة الاتحادية فى الهند أنه سيتم فتح تطبيق Co-WIN للتسجيل غدًا 1 مارس للراغبين فى تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا، وفقًا لما نشر فى موقع thehealthsite.

وصرح مسئول من وزارة الصحة الاتحادية بأنه سيتم السماح لكبار السن وأولئك الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا بأمراض مزمنة "بالتسجيل الذاتي عبر البوابة أو التطبيق يوم غد الاثنين فقط، متوقعًا أن يفوق اليوم الأول من المرحلة الثالثة لتسجيل لقاح فيروس كورونا جميع التوقعات.

ويعتبر هذا التطبيق عبارة عن منصة عبر الإنترنت لرصد توصيل لقاح فيروس كورونا في الهند بالمرحلة التالية، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا والذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة هم الأكثر عرضة للتطعيم.

ويمنح تطبيق Co-WIN الحرية في حجز موعد بناءً على مراكز التطعيم التي أعلنتها الولايات الهندية - مع الموقع والتواريخ التي يتم فيها توفير خانات المواعيد. وقامت الحكومة بتحديث التطبيق، الذي تم استخدامه في المرحلتين الأوليين من التطعيم المستخدم لتحصين العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية ومع ذلك، لا يزال المسؤولون يعملون على الخانات الزمنية ولم يتم بعد تحديد مدى توفر المراكز.

ما هو التغيير بالنسبة للقاح فيروس كورونا؟

بحسب تقارير إعلامية، لن يتم تقديم التطعيم بالمجان في المرافق الصحية الحكومية، في حين أن الأشخاص الذين سيتم تطعيمهم سيكونون على أساس الدفع في المرافق الصحية الخاصة، يتم تسعير اللقاحات في المستشفيات الخاصة بـ 150 روبية، وستكون هناك رسوم إضافية بقيمة 100 روبية.

وحددت الحكومة المركزية سيتم تطعيم الأشخاص المدرجين في قائمة الأولويات في المرحلة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، يمكن للولايات استخدام ما يقرب من 10000 مستشفى تم إنشاؤها في إطار Ayushman Bharat-PMJAY و 687 مستشفى في إطار CGHS كمراكز تطعيم Covid (CVCs).

ما هو تطبيق Co-Win

المستخدم لقاح فيروس كورونا؟

يساعد هذا التطبيق على تحديد الفئات المستهدفة وتتبع أولئك الذين سيتم إعطاؤهم جرعات كورونا، حيث يحتوي الإصدار المحدث من تطبيق Co-WIN، المسمى Co-Win 2.0 ، على بعض الميزات المتقدمة، بما في ذلك: شرط دخول لتسجيل نفسك في التطعيم، وستتمكن من تحديد أربعة مواعيد من هاتف محمول واحد، وستتمكن من تحديد تاريخ ومركز التطعيم.

كيفية التسجيل للحصول على Co-Win 2.0

على الرغم من أن الخطوات بسيطة للتسجيل في Co-WIN 2.0، ضع في اعتبارك أن المجموعات ذات الأولوية ستعطى الأفضلية الأولى، للتسجيل: قم أولا بزيارة الموقع الرسمي لـ Co-WIN وأدخل التفاصيل الخاصة بك حسب البوابة، بمجرد اكتمال التسجيل ، سيتم إرسال تفاصيل المكان والوقت الذي ستتلقى فيه الجرعة إليك.