اليوم السابع
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التحالف العربى يعلن اعتراض وتدمير "مسيرة" مفخخة سادسه باتجاه السعودية

الأحد، 28 فبراير 2021 03:19 ص
التحالف العربى يعلن اعتراض وتدمير "مسيرة" مفخخة سادسه باتجاه السعودية تركى المالكى المتحدث العسكرى باسم التحالف
أ ش أ ووكالات الأنباء

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أعلن التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية، صباح الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة سادسة أطلقتها ميليشيا باليمن باتجاه المملكة.

 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، اعترض التحالف طائرة دون طيار مفخخة سادسة كانت باتجاه المملكة.

 

وأمس السبت، أعلنت قوات التحالف العربى أن الهجوم الباليستي والمسيرات المفخخة محاولات من ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين، كما أعلنت اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة خامسة باتجاه خميس مشيط، كما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها أنه خلال ساعتين.

 

ونقل التلفزيون السعودى عن التحالف الذى تقوده السعودية ويقاتل ميليشيا الحوثى المتحالفة مع إيران في اليمن قوله اليوم السبت إنه دمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب العاصمة السعودية الرياض.

 

وكان التحالف قد اعلن صباح اليوم السبت تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط جنوب غربي البلاد، بهدف استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة، وذلك وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية.

 

 


التحالف العربى

اليمن

الحوثيين

طائرة مسيرة

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