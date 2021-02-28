البيت الأبيض: بايدن يدعم تحقيقات مستقلة لاتهامات التحرش ضدد حاكم نيويورك

كتبت: نهال أبو السعود

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكى، إن الرئيس جو بايدن يدعم "تحقيقات مستقلة" لاتهامات التحرش الجنسي الموجهة ضد حاكم نيويورك أندرو كومو الأسبوع الماضي من قبل اثنين من المساعدين السابقين.

جاءت التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الرئيس بعد أن كشفت ليندسي بويلان، المرشحة عن رئيس مقاطعة مانهاتن والتي عملت سابقًا مع كومو ووكالة التنمية الاقتصادية في الولاية، في منشور على مدونة يوم الأربعاء أن الحاكم قبلها دون موافقتها.

بعد ذلك، يوم السبت، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن شارلوت بينيت، المساعدة التنفيذية السابقة ومستشارة السياسة الصحية لكومو، تعرضت أيضًا للتحرش الجنسي من قبل الحاكم.

في حديثها على شبكة سي إن إن، لم تجب ساكي مباشرة عندما سُئلت عما إذا كان بايدن يؤمن برواية بينيت أو كومو، لكنها قالت، إن الرئيس "كان ثابتًا على أنه يعتقد أنه يجب الاستماع إلى كل امرأة، ويجب معاملتها باحترام. وبكرامة "، حيث قالت: "يجب معاملة شارلوت باحترام وكرامة. ويجب أن تكون هناك مراجعة مستقلة تبحث في هذه الادعاءات، وهذا بالتأكيد شيء يدعمه بايدن ونعتقد أنه يجب المضي قدمًا في أسرع وقت ممكن ".

وصفت بساكى اتهامات بويلان وبينيت بأنها "خطيرة"، وقالت تحديدًا عن رواية بينيت للصحيفة: "كان من الصعب قراءة هذه القصة كامرأة".

من جانبه نفى كومو مزاعم بويلان، وقال لصحيفة التايمز فى بيان، إنه "لم يحرز أى تقدم" تجاه بينيت أو ينوى "التصرف بأى طريقة غير مناسبة" كما قال، إنه ايضا طلب مراجعة مستقلة للادعاءات.

تأتي اتهامات التحرش الجنسى فى الوقت الذى يظل فيه كومو متورطًا فى فضيحة تتعلق بتقليل إدارته لعدد الوفيات في دور رعاية المسنين فى نيويورك بسبب فيروس كورونا.