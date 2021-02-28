اليوم السابع
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البيت الأبيض: أمريكا تعبر عن خيبة أملها من رفض إيران إجراء محادثات

الأحد، 28 فبراير 2021 10:18 م
البيت الأبيض: أمريكا تعبر عن خيبة أملها من رفض إيران إجراء محادثات حسن روحاني
(رويترز)

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أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد إنها تشعر بخيبة أمل لأن إيران استبعدت عقد اجتماع غير رسمي لمناقشة سبل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى لكنها أضافت أنها لا تزال مستعدة للمشاركة من جديد في جهود دبلوماسية جادة بشأن هذه القضية.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض "رغم شعورنا بخيبة أمل من رد فعل إيران، ما زلنا مستعدين للمشاركة من جديد في دبلوماسية جادة لتحقيق عودة متبادلة للامتثال بالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

وأضافت أن واشنطن ستتشاور مع شركائها في مجموعة خمسة زائد واحد والأعضاء الأربعة الآخرين دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا بشأن أفضل سبيل للمضي قدما.

 

 

 


إيران

طهران

محادثات

الاتفاق النووي الإيراني

واشنطن

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