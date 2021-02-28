البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في فبراير الماضي

كتب هانى الحوتى

نجح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في تحقيق مكاسب قدرها 7.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضي، ليسجل 704.02 مليار جنيه، مقابل 696.8 مليار جنيه بنهاية يناير السابق عليه،بالرغم من تراجع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية على نحو طفيف على مدار الشهر تأثرا بالتقلبات التي شهدتها أسواق المال العالمية.

وذكرت البورصة في تقرير لها، أن مؤشرها الرئيسي إيجي إكس 30 تراجع على مدار شهر فبراير الماضي بنسبة 0.18 % ليسجل 11525.02 نقطة، كما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.93% منهيا الشهر عند مستوى 2333.88 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر 85.3 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول 15.18 مليون ورقة منفذة على 1067 ألف ورقة، واستحوذت الاسهم على 42.7 في المائة من إجمالي قيمة التداول، فيما استحوذت السندات على 57.23 في المائة من التعاملات.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85.5 في المائة من إجمالي التعاملات على الاسهم المقيدة، بينما استحوذ الاجانب على 7.9 في المائة والعرب على 6.7 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الاجانب صافي بيع بقيمة 341.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 45.6 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.