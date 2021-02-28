اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 12:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في فبراير الماضي

الأحد، 28 فبراير 2021 11:14 م
البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في فبراير الماضي البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في تحقيق مكاسب قدرها 7.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضي، ليسجل 704.02 مليار جنيه، مقابل 696.8 مليار جنيه بنهاية يناير السابق عليه،بالرغم من تراجع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية على نحو طفيف على مدار الشهر تأثرا بالتقلبات التي شهدتها أسواق المال العالمية.

وذكرت البورصة في تقرير لها، أن مؤشرها الرئيسي إيجي إكس 30 تراجع على مدار شهر فبراير الماضي بنسبة 0.18 % ليسجل 11525.02 نقطة، كما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.93% منهيا الشهر عند مستوى 2333.88 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر 85.3 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول 15.18 مليون ورقة منفذة على 1067 ألف ورقة، واستحوذت الاسهم على 42.7 في المائة من إجمالي قيمة التداول، فيما استحوذت السندات على 57.23 في المائة من التعاملات.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85.5 في المائة من إجمالي التعاملات على الاسهم المقيدة، بينما استحوذ الاجانب على 7.9 في المائة والعرب على 6.7 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الاجانب صافي بيع بقيمة 341.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 45.6 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

 

 


البورصة المصرية

أرباح البورصة المصرية

الأسهم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة