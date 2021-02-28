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البرلمان الليبى: جلسة منح الثقة للحكومة ستعقد إما فى سرت أو طبرق 8 مارس

الأحد، 28 فبراير 2021 09:07 م
البرلمان الليبى: جلسة منح الثقة للحكومة ستعقد إما فى سرت أو طبرق 8 مارس ليبيا
كتب أحمد عرفة

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قال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، إن جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة ستعقد إما في سرت أو طبرق في الـ8 مارس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق قال محمد حمودة المتحدث باسم رئيس حكومة الوحدة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة: نرحب بقرار لجنة 5 + 5 بتأمين سرت لاحتضان جلسة البرلمان الليبى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم رئيس حكومة الوحدة الليبية الجديدة، أن استضافة سرت لجلسة البرلمان الليبى ستكون تطورا إيجابيا.

 

وتابع المتحدث باسم رئيس حكومة الوحدة الليبية الجديدة، أنه تم استكمال التشكيلة الحكومية وإبلاغ هيئة الرئاسة بتفاصيلها، موضحا أنه تم تجاوز عقبة اختيار منصب وزير الدفاع الليبى.

 

 

 


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