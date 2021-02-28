الاوبزرفر: ترامب يعود للمسرح السياسى بخطاب يظهر قوته أمام مؤتمر المحافظين

كتبت رباب فتحى

يعود الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إلى المسرح السياسي مساء يوم الأحد، ليلقى أول خطاب له بعد الانتخابات الرئاسية، بهدف إظهار أنه لا يزال قوة رئيسية في الولايات المتحدة، وعلى استعداد لتطهير منتقديه داخل الحزب الجمهورى.

وسيلقي ترامب كلمة مباشرة، أمام أكبر تجمع سنوي للمحافظين من القاعدة الشعبية في أورلاندو بولاية فلوريدا، ومن المتوقع أن يُظهر استطلاع للرأي أنه الخيار الأول لمعظم الحاضرين لترشيح الحزب الجمهورى فى عام 2024.

وقال نجل ترامب، دون جونيور، أمام مؤتمر العمل السياسى للمحافظين (CPAC): "نتطلع إلى يوم الأحد، أتخيل أنه لن يكون ما نسميه خطابًا منخفض الطاقة، وأؤكد لكم أنه سيعزز دونالد ترامب وكل مشاعركم حول حركة ماجا [لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى] كمستقبل للحزب الجمهورى."

وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إنه لطالما قدم مؤتمر العمل السياسي للمحافظين لمحة عما يحدث في داخل الحركة المحافظة. في عام 2009 ، تبرأ المؤتمر من رئاسة جورج دبليو بوش، مما أدى إلى حرب العراق وانتهى بكارثة مالية. في عام 2016 ، كان حذرا من ترامب ، الذي ألغى خطابه ، لكن بعد عام احتضنه تمامًا وإدارته.

وبحسب الصحيفة، يبدو أن المؤتمر يقدم دليلاً على أن الحزب الجمهورى لم يعد ينتمى إلى التيار السياسى السائد ولكنه انحرف نحو اليمين المتطرف، احتدم المتحدثون ضد "ثقافة الإلغاء" والاشتراكية الراديكالية وشركات "التكنولوجيا الكبيرة"، بينما دافعوا عن مزاعم ترامب الوهمية بتزوير الانتخابات ونفوا أنه يتحمل أي مسؤولية عن أعمال العنف اللاحقة في مبنى الكابيتول الأمريكى.

ويعمل مؤتمرالمحافظين، أيضًا بشكل مضاعف لدعم موقف ترامب، كحامل لواء جمهورى حتى بعد أن خسر ثلاثية البيت الأبيض ومجلس النواب ومجلس الشيوخ وتم عزله مرتين.

قال مات شلاب، رئيس اتحاد المحافظين الأمريكيين، الذي يدير المؤتمر، لصحيفة واشنطن بوست: "على الرغم من أن دونالد ترامب هو رئيس لفترة ولاية واحدة، إلا أن هناك شعورًا بين الجمهوريين بأنه حقق نجاحًا هائلاً وساحقًا".