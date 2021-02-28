الأمم المتحدة: نحو 1.3 مليون شخص فى ليبيا بحاجة لمساعدات إنسانية خلال 2021

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وجود 1.3 مليون شخص في ليبيا بحاجة لمساعدات إنسانية عام 2021.
وذكرت المفوضية في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الأحد أن المساعدات تشمل التعليم، الصحة، الحماية، الطعام النظافة والصرف الصحي.
وفي يونيو 2020 أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا إطلاق مشروع للتعاون يهدف إلى إيصال المساعدات الغذائية الطارئة إلى نحو 10 آلاف لاجئ وطالب لجوء يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
الأمم المتحدة: نحو 1.3 مليون شخص فى ليبيا بحاجة لمساعدات إنسانية خلال 2021الأحد، 28 فبراير 2021 04:48 م
ليبيا - أرشيفية
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أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وجود 1.3 مليون شخص في ليبيا بحاجة لمساعدات إنسانية عام 2021.
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