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الأمم المتحدة: سيكون إعادة بناء اليمن صعبة للغاية حال استمرار الحرب

الأحد، 28 فبراير 2021 09:32 م
الأمم المتحدة: سيكون إعادة بناء اليمن صعبة للغاية حال استمرار الحرب اليمن
كتب أحمد عرفة

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أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى اليمن أوك لوتسما، أن استمرار الحرب فى هذا البلد سيحوله إلى دولة غير قابلة للحياة، وستكون إعادة بنائه صعبة للغاية، موضحا أن عوامل التنمية تبخرت على مدار الحرب، وأصبح اليمن يشهد أسوأ أزمة تنموية في العالم.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن: لقد خسر اليمن أكثر من عقدين من التقدم التنموي، وهو بالتأكيد أحد أفقر دول العالم إن لم يكن أفقرها في الوقت الحالي بالنظر إلى مؤشرات التنمية السلبية التي نراها، محذرا من إذا تواصل الأمر على هذا المنوال، فسيكون من الصعب للغاية إعادة بناء اليمن كدولة. وإذا تم تدمير المزيد من عوامل التنمية وأصبح الناس أكثر فقرا، فسيصبح اليمن دولة غير قابلة للحياة تقريبا.

 

وأوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أنه يجب أن تتوقف الحرب الآن، لقد عانى اليمنيون بما فيه الكفاية، داعيا المانحين إلى تقديم مساعدات مالية بسرعة بعد المؤتمر الذي تستضيفه افتراضيا الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.

 

 


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