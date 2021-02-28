افتتاح مقار جديدة للأحوال المدنية وتمديد ساعات العمل حتى 9 مساءً

كتب محمود عبد الراضي

قررت وزارة الداخلية إفتتاح بعض السجلات وتمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الارتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، واستكمالاً لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من تمديد العمل بعدد ( 7 ) سجلات على مستوى الجمهورية حتى الساعة 9 مساءً، وتخصيص مكتب لكبار السن وذوى القدرات الخاصة ( بديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالقاهرة ) .

وتم تمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية "كمرحلة ثالثة" لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً تيسيراً على المواطنين .. وذلك على النحو التالى:-

• مركز إصدار البحيرة بدمنهور ( بمحافظة البحيرة) .

• مركز إصدار الإسكندرية ( بمحافظة الإسكندرية) .

• سجل مدنى أول كفرالشيخ (بمحافظة كفرالشيخ) .

فضلاً عن افتتاح السجلات التالية

• سجل مدنى سماحة الفرعى ( بمحافظة الدقهلية) .

• سجل مدنى الجنوب2 ( بمحافظة بورسعيد ) .

• سجل مدنى ثالث العاشر من رمضان ( بمحافظة الشرقية ) .

• سجل مدنى مير الفرعى ( بمحافظة أسيوط ) .

وتيسيراً على جمهور المواطنين تقرر تشغيل بعض المواقع طوال الأسبوع متضمناً يوم الجمعة وذلك على النحو التالى:

• مول سيتى ستارز (بمحافظة القاهرة).

• مول مكسيم (بمحافظة القاهرة).

• ميناء القاهرة الجوى.

• مول ستى سنتر المعادى (بمحافظة القاهرة).

• مول العرب (بمحافظة الجيزة).

• مول طنطا (بمحافظة الغربية).

• المركز النموذجى بديوان عام القطاع (بمحافظة القاهرة) يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية، تتماشى مع التطور التكنولوجى.