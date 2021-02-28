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استقالة وزيرى الدفاع والعدل فى الأردن بسبب خرق إجراءات كورونا

الأحد، 28 فبراير 2021 12:20 م
استقالة وزيرى الدفاع والعدل فى الأردن بسبب خرق إجراءات كورونا رئيس وزراء الاردن
كتب سمير حسنى

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قدم وزيرى الدفاع والعدل فى الأردن، استقالتهما بطلب من رئيس الحكومة لمخالفتهما إجراءات كورونا، بحسب ما أوردته قناة العربية الإخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس السبت، تسجيل 2584 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ؛ ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة إلى 386 ألفا و496 حالة.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 4675 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم فى العزل المنزلى والمستشفيات بلغ 2447 حالة، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 346 ألفا و287 حالة.


الاردن

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

كوفيد 19

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