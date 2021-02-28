اليوم السابع
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استخراج "سيخ حديد" من جمجمة طفل في مستشفى بنى سويف التخصصى

الأحد، 28 فبراير 2021 11:01 ص
استخراج "سيخ حديد" من جمجمة طفل في مستشفى بنى سويف التخصصى آشعة للسيخ الحديد قبل استخراجه من جمجمة الطفل
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن  الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل حادث لطفل عمره 4 سنوات يعاني من اختراق جسم غريب "سيخ حديد" بالوجه.

وأضاف مدير المستشفى، أن الفريق الطبي المتخصص المتواجد بالمستشفى وقع الكشف الطبي على الطفل وعمل الآشعة والفحوصات اللازمة، وتبين اختراق جسم غريب طوله 40 سم "سيخ حديد" مخترق لعظام الجمجمة، وعلى الفور تم التعامل مع الطفل بالمستشفى وعمل اللازم لإنقاذ حياه الطفل واستخراج سيخ الحديد وعمل الغرز اللازمة لأغلاق الجرح.

وأكد مدير المستشفى، أنه تمت إعادة عمل الآشعة للتاكد من خروج الجسم الغريب كاملًا وخروج الطفل من المستشفى للمتابعة واستكمال العلاج بالعيادات الخارجية بالمستشفى. 
 
ووجه مدير عام المستشفى الشكر للطاقم الطبي لما أدوه لانقاذ حياة الطفل في زمن قياسى.
 
 
 
 

 


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