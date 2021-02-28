إيطاليا تعيد فتح دور السينما والمسارح 27 مارس

فاطمة شوقى

أعلن وزير الثقافة الإيطالى، داريو فرانشيسكيني، أن "إيطاليا ستعيد فتح دور السينما والمسارح في 27 مارس المقبل في المناطق التي يقل فيها خطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد الحصول على موافقة الفنيين الذي يقدمون المشورة للحكومة.

وأوضح الوزير أن هذه الأماكن الثقافية ستفتح أبوابها من جديد، في اليوم العالمي للمسرح، وبدءاً من ذلك التاريخ سيتم السماح أيضاً بإعادة فتح المتحف فى عطلة نهاية الأسبوع وبحجز مسبق حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

وأرسل فرانشيسكيني الماضي للمستشارين الفنيين سلسلة من البروتوكولات من أجل الحصول على موافقة بإعادة فتح دور السينما والمسارح وصالات الحفلات في أقرب وقت ممكن.

وسيعاد فتح هذه الأماكن في المناطق التي تعد "مناطق صفراء"، وهي التي يقل فيها خطر الإصابة بالوباء، على سبيل المثال العاصمة روما.

وسيتوجب على دور السينما والمسارح تقليص عدد زوارها بشكل ملحوظ وذلك إضافة إلى ارتداء الكمامات الطبية بشكل إجبارى.

وأعرب بعض المسئولين عن مخاوفهم من إادة الاغلاق خلال عيد الفصح، وقال زعيم الرابطة ماتيو سالفيني إنه يعارض الحديث عن فرض إغلاق وطني جديد على عيد الفصح لمنع عدوى كورونا.

وأضاف سالفيني للصحفيين خارج مجلس الشيوخ "أرفض التفكير في أسابيع أخرى وشهور أخرى من الخوف أو حتى الإغلاق."إذا كانت هناك حالات خطرة محلية ، عليك التدخل على المستوى المحلى".

وأشار سالفينى "ولكن لا يبدو من الاحترام للشعب الإيطالي أن يتحدث عن إقامة عيد الفصح في المنزل في حالة إغلاق اليوم."الفطرة السليمة مطلوبة"، مشيرا أن "كل رؤساء البلديات في إيطاليا ، من جميع الألوان السياسية ، يطالبون ببعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتجارية المغلقة التي لا تنطوي على مخاطر لإعادة فتحها".