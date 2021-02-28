إيران: تقليص 30% من أعمال التفتیش والرقابة الدولية

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي أنه تم تقليص 30% من أعمال التفتیش والرقابة الدولية بعد تعليق العمل بالبروتوكول الإضافى لمعاهدة منع الانتشار النووى.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية استكملت إنتاج 25 كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة وتواصل تركيب أجهزة الطرد المركزي IR2M وIR6 وفقا لقانون البرلمان.

وفى وقت سابق نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن دبلوماسيين، تأكيدهم أن إيران تريد ضمانة برفع الولايات المتحدة الأمريكية بعض العقوبات بعد محادثات الاتفاق النووي، وفقا لمصادر إعلامية.

كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن دبلوماسيين تأكيدها أن رفض إيران لم يقض على الآمال في إجراء مفاوضات مباشرة خلال الأشهر المقبلة.

وقبلها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن دبلوماسيين غربيين، تأكيدهم رفض إيران عرضا أوروبيا لمحادثات بشأن الاتفاق النووى مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمصادر إعلامية.