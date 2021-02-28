أعلنت إيران، اليوم الأحد، وصول أول شحنة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، وأفادت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية - في نسختها الإنجليزية - بأن طائرة تابعة لشركة (ماهان إير)، والتي تحمل 250 ألف جرعة لقاح هبطت في مطار طهران خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.
وكانت إيران قد وافقت على واردات اللقاح من إنتاج شركة صينية، مملوكة للدولة، في وقت سابق من هذا الأسبوع.. فيما تعمل "سينوفارم" على تطوير لقاحين ضد كورونا، وكانت قد أعلنت في ديسمبر 2020 أن تجارب المرحلة الثالثة للقاح أظهرت فعاليتها بنسبة 79%.
واستوردت إيران بالفعل شحنات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتطعيم الفئات ذات الأولوية، بما في ذلك الممرضات وكبار السن في دور رعاية المسنين.. كما أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أمس الأول أن إيران ستستورد لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا من كوريا الجنوبية.
وأفاد مسؤولون بأنه من المقرر أن تستلم إيران حوالي 16 مليون جرعة من اللقاحات من خلال برنامج "كوفاكس"، التابع لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب استيرادها أكثر من 25 مليون جرعة من الخارج، وإنتاجها 25 مليون جرعة أخرى داخل البلاد.
من جهتها أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، تسجيل 8 آلاف و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و93 حالة وفاة جراء الإصابة به خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة سیما سادات لاري - في تصريحها الصحفي اليومي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية - إنه تم تسجیل 8 آلاف و10 حالات إصابة جدیدة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ24 الماضیة، منها 494 حالة دخلت المستشفيات .
وأضافت أنه بوفاة 93 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ إجمالي عدد وفيات كوفيد-19 في إیران 60 ألفا و73 شخصا.
وأشارت إلى أنه من بين مليون و631 ألفا و169 حالة سجلتها البلاد حتى الآن، تعافى ملیون و393 ألفا و125 شخصا من الإصابة.
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