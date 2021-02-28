وكانت إيران قد وافقت على واردات اللقاح من إنتاج شركة صينية، مملوكة للدولة، في وقت سابق من هذا الأسبوع.. فيما تعمل "سينوفارم" على تطوير لقاحين ضد كورونا، وكانت قد أعلنت في ديسمبر 2020 أن تجارب المرحلة الثالثة للقاح أظهرت فعاليتها بنسبة 79%.



واستوردت إيران بالفعل شحنات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتطعيم الفئات ذات الأولوية، بما في ذلك الممرضات وكبار السن في دور رعاية المسنين.. كما أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أمس الأول أن إيران ستستورد لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا من كوريا الجنوبية.



وأفاد مسؤولون بأنه من المقرر أن تستلم إيران حوالي 16 مليون جرعة من اللقاحات من خلال برنامج "كوفاكس"، التابع لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب استيرادها أكثر من 25 مليون جرعة من الخارج، وإنتاجها 25 مليون جرعة أخرى داخل البلاد.