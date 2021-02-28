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إيران تستدعى السفير التركى بعد اتهام أنقرة لطهران باستضافة عناصر حزب العمال

الأحد، 28 فبراير 2021 06:09 م
إيران تستدعى السفير التركى بعد اتهام أنقرة لطهران باستضافة عناصر حزب العمال حسن روحانى
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن الإعلام الإيرانى، تأكيده أن السلطات الإيرانية استدعت السفير التركى في طهران بعد اتهام أنقرة لطهران باستضافة عناصر حزب العمال الكردستاني.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير التركى فى وقت سابق، للاحتجاج على ما قالت إنها تصريحات تعد "تدخلا" فى شؤون البلاد أدلى بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خلال زيارة لأذربيجان.

وخلال الزيارة تلا أردوغان قصيدة لشاعر إيرانى من أصل أذربيجانى تتحدث عن تقسيم أرض أذربيجان بين روسيا وإيران فى القرن التاسع عشر. وأبدت طهران قلقها من أن تعزز تصريحات أردوغان الميول الانفصالية بين أبناء الأقلية الأذرية فى إيران.

 

 

 

 

 


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العمال الكردستانى

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