اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إفريقيا تسجل 3.89 مليون إصابة بكورونا.. والوفيات تتخطى 100 ألف حالة

الأحد، 28 فبراير 2021 08:54 م
إفريقيا تسجل 3.89 مليون إصابة بكورونا.. والوفيات تتخطى 100 ألف حالة كورونا فى إفريقيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، تسجيل 3 ملايين و888 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء الجائحة التي أضرت بالاقتصاد وعطلت التنمية.
وأشارت المراكز الإفريقية إلى أن أعضاء الاتحاد الإفريقي أبلغوا عن 103 آلاف حالة وفاة، بينما تعافي 3 ملايين و461 ألف شخص في جميع أنحاء القارة حتى الآن.
وتعد منطقة جنوب إفريقيا المنطقة الأكثر تضررًا من الفيروس التاجي في القارة من حيث عدد الحالات الإيجابية المؤكدة، تليها منطقة شمال إفريقيا، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض في إفريقيا.


إفريقيا

كورونا

كورونا فى إفريقيا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة