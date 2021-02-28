إفريقيا تسجل 3.89 مليون إصابة بكورونا.. والوفيات تتخطى 100 ألف حالة

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أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، تسجيل 3 ملايين و888 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء الجائحة التي أضرت بالاقتصاد وعطلت التنمية.

وأشارت المراكز الإفريقية إلى أن أعضاء الاتحاد الإفريقي أبلغوا عن 103 آلاف حالة وفاة، بينما تعافي 3 ملايين و461 ألف شخص في جميع أنحاء القارة حتى الآن.

وتعد منطقة جنوب إفريقيا المنطقة الأكثر تضررًا من الفيروس التاجي في القارة من حيث عدد الحالات الإيجابية المؤكدة، تليها منطقة شمال إفريقيا، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض في إفريقيا.