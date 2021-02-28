إطلاق مسابقة الجامع الأزهر الأولى لتسجيل القراءات العشر للقرآن الكريم

أطلق الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، من خلال بث مباشر على صفحات الأزهر الشريف الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ‏‏فيسبوك وتويتر وانستجرام، فعاليات مسابقة الجامع الأزهر الأولى لتسجيل القراءات العشر، والتى تهدف لنشر رسالة الأزهر الشريف، ‏وتعزيز المعرفة بقراءات القرآن الكريم العشرة المتواترة ورواياتها العشرين، واكتشاف القراء الموهوبين والمتميزين.‏

وأكد وكيل الأزهر أن المسابقة تعمل على تعزيز دور الأزهر فى نشر العلم الشرعى بمنهجه المعتدل، وعلى ‏رأسه ما يتعلق بالقرآن الكريم وقراءاته، كما تعمل على إثراء المكتبة الصوتية الإسلامية بمجموعة تسجيلات ‏مكتملة من القراءات العشرة المتواترة للقرآن الكريم برواياتها العشرين، فضلًا عن اكتشاف قراء موهوبين ‏ومتقنين جدد.‏

وأوضح الدكتور الضوينى أن المسابقة هى الأولى من نوعها وأنها تسعى لاختيار أفضل القراء صوتًا، وأداءً، ‏وإتقانًا للقرآن الكريم وقراءاته المتواترة؛ للقيام بتسجيل مصحف كامل بالقراءات العشر برواياتها العشرين، ‏مبينًا أن هناك مجموعة من الشروط للاشتراك فى المسابقة وهى مايلى :-‏

أن يكون من المقيمين داخل جمهورية مصر العربية.‏ الإجادة التامة لإحدى القراءات العشر المتواترة.‏ أن يذكر المتقدم اسم القراءة والرواية التى يتقدم لها.‏ أن يكون حسن الصوت.‏ لا يشترط للتقدم سن معين أو مؤهل معين.‏ أن يجتاز المتسابق جميع مراحل المسابقة.‏ أن يقوم بتسجيل ثلاثة مقاطع فيديو تتوفر فيها الإجراءات التالية:‏ مدة كل مقطع 5 دقائق فقط.‏ أن تخلو المقاطع من أى تأثيرات صوتية.‏ يلتزم القارئ تلاوة القدر المعلن عنه.‏ يلتزم القارئ القراءة والرواية التى تقدم لها.‏

وبين وكيل الأزهر أن المسابقة تُجرى من خلال عدة إجراءات وهى كالتالي:-‏

أولًا: إجراءات التصفية:‏

المرحلة الأولى: التحكيم من خلال لجنة على مقاطع الفيديو، على أن يتم قبول المتسابق الحاصل على درجة ‏الاجتياز التى تقررها اللجنة.‏

المرحلة الثانية اختبار المتسابقين الذين اجتازوا المرحلة الأولى.‏

المرحلة الثالثة: التصفية النهائية لمن اجتازوا المرحلتين السابقتين.‏

ثانيًا: إجراءات تسجيل القراءة:‏

المرحلة الأولى: تسجيل جزء كامل من القرآن الكريم لمن وقع عليهم الاختيار.‏

المرحلة الثانية: عقد دورة تدريبية لمن وقع عليهم الاختيار فى بعض فنيات الصوت أو الأداء أو بحسب ما ‏ترتئيه اللجنة قبل الشروع فى التسجيلات النهائية.‏

المرحلة الثالثة: يتم اختيار خمسة قراء لكل رواية أو حسبما تراه اللجنة.‏

واختتم وكيل الأزهر البث المباشر بأنه يتم الاشتراك فى المسابقة من خلال ملء استمارة التقدم المنشورة على ‏بوابة الأزهر الإلكترونية مع مراعاة الضوابط والشروط، معلنًا عن موعد التقدم فى المسابقة والذى يبدأ في: ‏‏17 من شهر رجب 1442هـ/ الموافق 1 مارس 2021م، وينتهى التقديم في: 17 من شهر شعبان ‏‏1442هـ/ الموافق: 31 مارس 2021م.‏