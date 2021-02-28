إصابة شخصين فى حادث تصادم ملاكى بتاكسى ونقل المصابين لمستشفى الغردقة العام

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب شخصان، اليوم الأحد، إثر تصادم سيارة ملاكى بأخرى تاكسى بميدان جهينة غرب الغردقة، تم نقل المصابين بمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وتاكسى بميدان جهينة، على الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف من مرفق الاسعاف الرئيسى وتبين اصابة شخصين فى الحادث.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الاثنين بمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.