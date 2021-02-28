إصابة شخصان صدمتهم سيارة أثناء عبورهما الطريق بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان بعدما صدمتهم سيارة أثناء عبورهما الطريق فى شارع المنهل بمدينة نصر، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وعلى الفور وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتواجد رجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية، وتم إعادة حركة السيارات إلى طبيعتها مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى مدينة نصر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.