إسرائيل: سنوفر اللقاح المضاد لكورونا للعمال الفلسطينيين

رويترز

قال مكتب الاتصال الإسرائيلي اليوم الأحد إن إسرائيل ستوفر لقاحات كوفيد-19 للفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل أو في مستوطناتها بالضفة الغربية المحتلة.