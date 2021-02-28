اليوم السابع
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إسرائيل: سنوفر اللقاح المضاد لكورونا للعمال الفلسطينيين

الأحد، 28 فبراير 2021 03:53 م
إسرائيل: سنوفر اللقاح المضاد لكورونا للعمال الفلسطينيين لقاح كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مكتب الاتصال الإسرائيلي اليوم الأحد إن إسرائيل ستوفر لقاحات كوفيد-19 للفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل أو في مستوطناتها بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المكتب أن حملة التطعيم التي قد تشمل ما يقدر بنحو 130 ألف فلسطيني ستبدأ خلال أيام.

 


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