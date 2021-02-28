إسرائيل: سنوفر اللقاح المضاد لكورونا للعمال الفلسطينيين

قال مكتب الاتصال الإسرائيلي اليوم الأحد إن إسرائيل ستوفر لقاحات كوفيد-19 للفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل أو في مستوطناتها بالضفة الغربية المحتلة.
وأضاف المكتب أن حملة التطعيم التي قد تشمل ما يقدر بنحو 130 ألف فلسطيني ستبدأ خلال أيام.
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قال مكتب الاتصال الإسرائيلي اليوم الأحد إن إسرائيل ستوفر لقاحات كوفيد-19 للفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل أو في مستوطناتها بالضفة الغربية المحتلة.
وأضاف المكتب أن حملة التطعيم التي قد تشمل ما يقدر بنحو 130 ألف فلسطيني ستبدأ خلال أيام.
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