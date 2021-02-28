إجراء الكشف الطبى على 2350 حالة بقافلة بقرية الشقة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ_ محمد سليمان

شهدت قرية الشقة التابعة لمركز قلين، قافلة طبية فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت رعاية وزارة الصحة وإشراف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، ومتابعة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، والدكتور بكر حميدة، منسق القوافل بمحافظه كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام،وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية،استمرت لمدة يومين بقرية الشقه ، وأجرى الكشف على 2250 مريض، وضمت القافله كافه التخصصات وتم تقديم خدمات طبيه ملحقه بالقافله من تقارير طبيه وندوات تثقيفية وتحاليل وأشعة ،وتم صرف العلاج لجميع المرضى من صيدلية القافله المزودة بكافه الأدوية التى تغطى جميع التخصصات.