إجراءات وقائية بامتحانات الابتدائية والثانوية ببنى سويف والبحر الأحمر والأقصر

المحافظات - عماد عرفة - أحمد مرعى - هانى فتحى - حسن عبد الغفار

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع مسئولي التربية والتعليم سير امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى والتى بدأت اليوم الأحد بمادتى اللغة العربية والجبر وتستمر حتى 11 مارس المقبل، حيث حضر الامتحان اليوم 15 ألفا و192 طالبا المستهدفين فى الامتحان الإلكتروني باستخدام التابلت بالإضافة 579 من طلبة المنازل والخدمات الذين تتم امتحاناتهم ورقياً، بجانب متابعته لسير امتحانات سنوات النقل للدبلومات الفنية والمرحلة الابتدائية.

جاء ذلك خلال تواصله مع سهام يوسف، وكيل التربية والتعليم، لمتابعة موقف وسير الامتحانات، ومناقشة أية مستجدات أو معوقات لسرعة حلها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية أو المعاونة، حيث أكد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لسير الامتحانات، مع التواصل الدائم بغرفة العمليات، والتعامل الفورى مع أية تعليمات جديدة، وتوفير التسهيلات اللازمة للطلاب، وضرورة رفع تقارير لحظية بالمستجدات والموقف الراهن خلال سير الامتحانات، وذلك لسرعة تنفيذ الحلول الممكنة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، مؤكدا أهمية طمأنة الطلاب وأولياء أمورهم فى حالة حدوث أى مشكلات فى نظام الامتحانات الإلكترونى.

ومن جانبها أشارت وكيل الوزارة سهام يوسف، إلى جولتها اليوم والتى تفقدت خلالها عدداً من المدارس بمدينة بنى سويف شرق النيل والواسطى، لمتابعة الامتحانات التى تعقد وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تداعيات كورونا، منوهة إلى قرار إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى بإجراء تعديل طفيف فى المواعيد بداية اليوم الأحد، حيث تم تقسيم المحافظات إلى مجموعات خلال فترات يوم الامتحانات، والذى تم الإعلان عنها عبر صفحة المديرية والصفحة الرسمية للمحافظة.

كما أشارت إلى أنه بدأت اليوم امتحانات صفوف النقل (ورقي)، حيث أدى طلاب الصف الرابع الابتدائى (وعددهم 74880) الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول،حيث اختبر اليوم الطلاب لمدة ساعتين فى جميع المواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات فى ورقة واحد من خلال الإجابة عن 30 سؤالاً فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد دون أى أجزاء مقالية، منوهة أنه فى نفس اليوم تستمر امتحانات الدبلومات الفنية بالصف الأول الثانوى الصناعى.

وفى البحر الأحمر، تفقد اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول بنظام التابلت، للثانوى العام والثانوى الفنى، والاطمئنان على حسن سير الامتحانات وتذليل أى عقبات .

وأوضح رئيس مدينة غارب خلال جولته أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان .

وأكد أن عدد الطلاب باللجنة 12 طالب ولا يزيد عن 14 طالبا، لمراعاة المسافات البينية بينهم، مطمئنا أولياء أمور الطلاب، بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم.

ووجه رئيس المدينة مدير الادارة التعليمة، بعقد غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات والتصدى الفورى لأى شكوى حرصا على مصلحة الطلاب.

ومن جانب آخر قال مسؤولو التربية والتعليم بالبحر الأحمر إن غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية تلقت إخطارات بان عدد الطلاب الصف الأول الثانوى الذين لم يتمكنوا من أداء الإمتحان أمس خمسة عشر طالب فقط من إجمالى الأعداد المقيدين والبالغ عددهم 2929 طالب بالصف الأول الثانوى بجميع المدارس الثانوى بالإدارات التعليمية السبعة بمدن المحافظة.

وفى الأقصر، تفقد أحمد عبادى أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الابتدائية والصف الثانى الثانوى، والدورات التدريبية وذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة .

وتفقد لجان معاهد محمد عبده الإسنوى الابتدائى والثانوي، ويؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم والتربية الإسلامية، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى بقسميه الأدبى والعلمى الامتحان فى مواد القرآن والفقه والمنطق .

كما تابع أحمد عبادي، خلال جولته الدورة التدريبية للمعلم المساعد والمقامة بقاعات معهد الرى بإدارة إسنا غرب وكانت تحت عنوان تطبيقات تربوية ويحاضر فيها كل من : الدكتور إبراهيم عبدالنعيم والأستاذ محمد منصور مدير مكتب الجودة بالمنطقة وبلغ عدد المعلمين المستهدفين 20 معلماً، ورافقه خلال الجولة فضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الابتدائى والشيخ عبدالعظيم المهندس مدير التعليم الإعدادى.

واطمأنوا على اتباع المعاهد للإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحرارى أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات، وكانت الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط .

كما كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بمتابعة سير امتحانات نصف العام للصفين الرابع الابتدائي والثاني الثانوي العام، حيث شملت جولة نائب المحافظ تفقد لجان الامتحانات بمدارس التجريبية 2 بمدينة المنيا وكذلك الاتحاد الثانوية بنين والمنيا الثانوية للبنات.

جاء ذلك بحضور محمد الرشيدي، وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور على عبد السلام، مدير إدارة المنيا التعليمية.

وأكد نائب المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الطبي على التلاميذ والطلاب عن طريق الكواشف الحرارية، وارتداء التلاميذ والطلاب والملاحظين للكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات.

وحرص نائب المحافظ على طمأنة عدد من أولياء الأمور على سير الامتحانات خلال تواجدهم خارج اللجان ، كما شدد نائب المحافظ على مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس، بضرورة التواجد المستمر خلال مدة الامتحانات، وتقديم كافة أنواع الدعم الفني وتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب، بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.

وأوضح محمد الرشيدي ، وكيل التربية والتعليم ، أن عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي يبلغ 121091 تلميذًا وتلميذة على مستوي مدارس المحافظة، بإجمالي 1059 مدرسة حكومية وخاصة، بينما يبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي 127270 طالبًا وطالبة في 131 مدرسة ثانوية .



امتحانات الفصل الدراسي الاول بمدارس بنى سويف



امتحانات مدارس بنى سويف



رئيس مدينة غارب يتفقد الامتحانات



رئيس مدينة غارب يتفقد الامتحانات



متابعة سير الامتحانات بالشهادة الابتدائية والتدريب بالأقصر الأزهرية