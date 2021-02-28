"أوقاف دمياط" تعلن تغيير أسماء المساجد المسجلة باسم جمعيات

دمياط معتز الشربينى

عقد الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل الأوقاف بدمياط، اجتماعا مع مديرى الإدارات ورؤساء الأقسام بحضور الشيخ هانى عنتر السباعى مدير الدعوة، وقد تم التنبيه بالآتى: تغيير جميع الأسماء التى تحمل دلالات أو أسماء جمعيات من على جميع المساجد فوراً ويحال كل من يثبت تقصيره للمساءلة القانونية .

كما تم التأكد من غلق جميع دورات المياه غلقا تاما وعند وجود أى دورات مياه مفتوحة يتم الخصم الوارد من الوزارة بذلك، وشحن عدادات الكهرباء بالمساجد عن طريق خطاب من الإدارة موجه لمسؤول المسجد ويتم تدوين تلك الخطابات ويعتمد من مدير الإدارة والفنى ومراجعة ذلك بكل دقة شهرياً، والإعلان فى كل إدارة عن دورة السوشيال ميديا ويتم الاختبار فى المديرية ويتم ترشيح ثمانية للوزارة.