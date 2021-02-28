أمير منطقة حائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمركز المؤتمرات فى السعودية

كتب محمد شعلان

تلقى الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، أمير منطقة حائل، اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة السعودية، وذلك في مركز المؤتمرات بمجمع أجا للطالبات بجامعة حائل.



امير حائل يتلقى التطعيم

ووجه أمير منطقة حائل - وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، رسالة شكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولى العهد، لما يولياه من اهتمام متواصل ومباشر بصحة المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن هذه الاجراءات تحافظ على الأمن الصحي الوطني الذي جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا، منوهاً بما تشهده منطقة حائل كمثيلاتها من مناطق المملكة بالرعاية والعناية الطبية والخدمات الصحية المتكاملة.



امير منطقة حائل يتلقى التطعيم

وأشاد أمير منطقة بالدور البارز الذي تقوم به وزارة الصحة في متابعة وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية، مقدماً شكره لرئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالمنطقة، المهندس عبدالله الرخيص، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة حائل، الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحميضي، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل، الدكتور فرحان بن فالح الشمري، وفريقهم على الاحترافية في التنظيم، وسلاسة الإجراءات، والتعامل مع المستفيدين مما يكفل للجميع التحصين والوقاية من الإصابة بكورونا.

ودعا أمير منطقة حائل كل الأهالى والمقيمين بالتفاعل مع الخطة الوطنية للقاح والتسجيل عبر تطبيق "صحتى"، والتواصل مع وزارة الصحة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى ديسمبر الماضي، بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، حيث تلقى الدكتور توفيق ربيعة وزير الصحة اللقاح ليكون من الأوائل الذين تلقوا اللقاح فى المملكة، وأعرب وزير الصحة السعودى عن ثقته فى لقاح فايزر، مشيرا إلى أن اللجان العلمية والطبية ضمنت استخداما آمنا للقاح كورونا.

وقال وزير الصحة السعودي، يوجد أكثر من 550 عيادة في المركز الصحي للقاح كورونا، منوها بأن حملة التطعيم تضمن توفير اللقاح للجميع بعدالة.