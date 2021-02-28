وذكر المسئول- وفقا لقناة الحرة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو-خلال اجتماع ثنائي بينهما الثلاثاء، الماضي- زيادة إنفاق كندا على الدفاع، بما فى ذلك ترقية قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، المعروفة باسم نوراد .

يشار إلى أن " نوراد" هي جزء أساسي من استراتيجية الردع الأمريكية والكندية للحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي السابق، ويشمل نظام المراقبة فيها من أقمار صناعية ورادار أرضي وقواعد جوية تقع في الغالب في ألاسكا والقطب الشمالي الكندي، وقد تم تصميم نظام المراقبة لإعطاء الحلفاء العسكريين إشعارًا بأي هجوم وشيك من الشمال.

