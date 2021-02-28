أمريكا تجيز استخدام لقاح جونسون آند جونسون فى الوقاية من فيروس كورونا

رويترز ووكالات الأنباء

وافقت الحكومة الأمريكية، مساء أمس السبت، على استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون ذى الجرعة الواحدة، فى الوقاية من فيروس كورونا، لتتيح لملايين من الأمريكيين التحصين ضد الوباء فى الأسابيع المقبلة وتفتح المجال أمام موافقة دول أخرى على اللقاح.

وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح للبالغين في سن الثامنة عشرة وما بعده عقب موافقة لجنتها للخبراء الخارجيين عليه بالإجماع يوم الجمعة.

كانت لجنة استشارية تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، صوتت أمس السبت، لصالح لقاح فيروس كورونا من شركة جونسون آند جونسون، مما يمهد الطريق لقادة إدارة الغذاء والدواء لمنح إذن الاستخدام الطارئ وسط المعركة المستمرة ضد فيروس كورونا.