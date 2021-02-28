أخبار الاقتصاد.. الحكومة والأمم المتحدة وكاتليست بارتنرز يتشاركون فى تعزيز الاستثمار

كتب عبد الحليم سالم

شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 28-2-2021 ، العديد من الأخبار منها مشاركة الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكاتليست بارتنرز للاستثمار المباشر في دفع «الاستثمار المؤثر» من خلال مبادرة جديدة لتحقيق أهداف التنمية

وزيرة التخطيط تصدر قرارًا بتعيين هبة شاهين مديرًا تنفيذيًا لمبادرة "إرادة"

أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتعيين الدكتورة هبة فاروق شاهين، مديرًا تنفيذيًا للوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح الأعمال في مصر (إرادة).

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الهدف الرئيس لمبادرة "إرادة" هو تنقية القوانين والتشريعات لدعم مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات والاستثمار في مصر تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأولويات استراتيجية التنمية المستدامة 2030 .

وأضافت السعيد، أن تفعيل مبادرة "إرادة" له دور إيجابي في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن المبادرة، ترتكز على عدد من المحاور علي رأسها المساهمة في إصلاح المنظومة التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، والمشاركة في إصلاح المنظومة الإجرائية المنظمة لمناخ الأعمال، فضلا عن بناء نظام التقييم الأثر التشريعي لدعم متخذ القرار في تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب بناء آلية للتشاور والحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عند وضع التشريع أو التنظيم.

الحكومة والأمم المتحدة وكاتليست بارتنرز يتشاركون في تعزيز «الاستثمار المؤثر»

تشاركت الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكاتليست بارتنرز للاستثمار المباشر في دفع «الاستثمار المؤثر» من خلال مبادرة جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمؤسسات القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة وتعزيز مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويأتي ذلك في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم أجندة التنمية الوطنية في مصر.

‎وتستجيب المبادرة للاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين والشركات على حد سواء، بإحداث تأثير إيجابي على المجتمع يتجاوز صافي العوائد المالية. كما تربط المبادرة بين البرنامج العالمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعني بأثر أهداف التنمية المستدامة بالنسبة للقطاع الخاص.

‎وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 2.4 تريليون دولار أمريكي إضافية سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030. ويتعين أن يأتي جزء كبير من هذا المبلغ من القطاع الخاص الذي يستثمر بشكل متزايد في الشركات التي تساهم بشكل إيجابي في أهداف التنمية المستدامة، التي هي مربحة من الناحية المالية أو أكثر ربحية مقارنة بالاستثمارات السائدة.

جهاز تنمية المشروعات يقيم معرضا للمشغولات اليدوية 11 مارس 2021

يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض البازار للمشغولات اليدوية وديكورات المنزل في الفترة من 11 مارس إلى 20 مارس بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث يضم المعرض الآلاف من المنتجات اليدوية المتخصصة في ديكورات المنزل بالإضافة إلى الملابس ومشغولات التللى والمشغولات الفضية والنحاسية والمنتجات الزجاجية والصدف والخوص ومفروشات أخميم والسجاد اليدوى والخزف والديكوباج والاكسسوار الحريمى ومنتجات الجلود ووحدات الإضاءة فضلا عن منتجات سيناء والأثاث والتطريز على المنسوجات والخيامية ومستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية ومجموعة منتقاة من ديكورات المنزل المودرن والتراثية.

2,5 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك السويس في يناير الماضى

استعرضت الحكومة، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وقدم السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، تقريرا أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول 7127 شهادة جمركية خلال شهر يناير الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة ومنها:قطع غيار السيارات، والزيوت، والبلاستيك، والقمح، والمنتجات البترولية، وغيرها.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر يناير الماضي بلغت 732 مليونًا و959 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليارًا و642 مليونًا و353 ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 200 مليون و61 ألف جنيه.

الحكومة: 75% نسبة تنفيذ 29496 وحدة سكنية بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"

أكدت الحكومة، أن نسبة تنفيذ 29496 وحدة سكنية 1124 عمارة بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين" محور محدودى الدخل بلغت نحو 75% بمدينة حدائق العاصمة، لافتاً إلى أن الدولة تسعى حالياً لتوفير المسكن الملائم بأقل أعباء لأصحاب الدخول المحدودة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر للوحدات السكنية، التي يتم تنفيذها للمستفيدين.

وفي سياق متصل، قام المهندس عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بجولة ميدانية بمشروعات الإسكان والمرافق بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار دفع العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات المطلوبة.