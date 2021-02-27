اليوم السابع
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9 قطاعات تصعد بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها "التعبئة والتغليف"

السبت، 27 فبراير 2021 12:00 ص
9 قطاعات تصعد بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها "التعبئة والتغليف" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 6.8%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 6.5%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.7%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.7%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.2%، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات بنسبة 1.1%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.5%.
 
فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.7%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.1%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.1%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.01%.
 
ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 11617.91 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2384.46 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.49% مغلقًا عند مستوى 3424.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.51% مغلقًا عند مستوى 14261.36 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.77% ليغلق عند مستوى 1398.92 نقطة.
 
وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 12.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 709.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 388.6 مليار جنيه إلى 396.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 122.2 مليار جنيه إلى 123.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%.
 
 

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