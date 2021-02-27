6 معلومات عن مشروع الاستزراع السمكى "الفيروز" بشرق بورسعيد.. تعرف عليها

بورسعيد محمد فرج

ينشر "اليوم السابع" 6 معلومات هامة عن مشروع الاستزراع السمكى الذى يقع شرق محافظة بورسعيد والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويقام على مساحة تقترب من الـ 7500 فدان تعرف عليها.

1 -يعد مشروع الاستزراع السمكى الأضخم فى تاريخ مصر يهدف للقضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق المعادلة وعدم اللجوء إلى الاستيراد.

2- تشمل مشروعات الاستزراع السمكى بمنطقة شرق بورسعيد 5906 أحواض موزعة كالآتى المزرعة "أ" 3521 حوض استزراع سمكى على مساحة 9500 فدان، والمزرعة "ب" 1810 أحواض على مساحة 4898 فدانا، والمزرعة "ج" 575 حوضا على مساحة 1592 فدانا.

3-ويشمل الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى على مساحة 14 ألفا 398 مترا مربعا، بإجمالى 5331 حوضا، كما تم البدء فى تنفيذ مشروع المزارع السمكية فى منطقة الديبة غرب بورسعيد على مساحة 203 أفدنة من خلال مرحلتين المرحلة الأولى 107 فدان بإجمالى 60 حوضا وتم تنفيذها بنسبة 100%، ويتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية على مساحة 96 فدانا بإجمالى 12 حوضا.

4-يضم المشروع 4000 حوض استزراع سمك بحرى ومفرخ لإنتاج 160 مليون زريعة سمكية و500 مليون يرقة جمبرى سنويًا، كما يشمل المشروع حضانة لتجهيز 160 مليون إصبعية من الأسماك و300 مليون يرقة جمبرى سنويًا، ومصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن علف سنويًا، ومصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك.

5-ويضم المشروع منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع، ووحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث، مركز تدريب للعاملين بالمشروع، ومخازن للأعلاف والمعدات والمهام، بمنظومة مراقبة الكترونية.

6- وعن المكون الثانى فى المشروع فيشمل "الترعة الرئيسية والفرعية"، وتستخدم الترعة الرئيسية لتغذية 331 حوض استزراع سمكى بالمياه العذبة، كما يبلغ إجمالى الأطوال للترعة الرئيسية 39.7 كيلومتر، وإجمالى أطوال الترعة الفرعية 200 كيلومتر.



الاستزراع السمكي