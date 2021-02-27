قال وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني وانج تشي قانج، إن إنفاق بلاده على البحث والتطوير شهد نموا سريعا خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة عشرة (2016-2020) حيث من المتوقع أن يصل إجمالي إنفاقها على البحث والتطوير في عام 2020 إلى 4ر2 تريليون يوان (حوالي 372 مليار دولار).
وأضاف قانج -في تصريح اليوم السبت- أن إنفاق الصين على الأبحاث الأساسية في عام 2020 بلغ تقريبا ضعف ما كان عليه في عام 2015، فيما من المرجح أن يتجاوز 150 مليار يوان (2ر23 مليار دولار) العام الماضي، وأنه خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة عشرة (2016-2020)، حقق الإنفاق على الأبحاث الأساسية معدل نمو إجمالي قدره 9ر16%، وتابع أنه من المتوقع أن يصل معدل المساهمة في التقدم العلمي والتكنولوجي إلى 60% في عام 2020، بينما تجاوزت نسبة السكان الصينيين الذين لديهم إلمام بالعلوم 10%.. مشيرا إلى أن ترتيب بلاده في مؤشر الابتكار العالمي، الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ارتفع من المرتبة الـ29 في عام 2015 إلى المرتبة الـ14 في عام 2020.
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