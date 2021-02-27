وأضاف قانج -في تصريح اليوم السبت- أن إنفاق الصين على الأبحاث الأساسية في عام 2020 بلغ تقريبا ضعف ما كان عليه في عام 2015، فيما من المرجح أن يتجاوز 150 مليار يوان (2ر23 مليار دولار) العام الماضي، وأنه خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة عشرة (2016-2020)، حقق الإنفاق على الأبحاث الأساسية معدل نمو إجمالي قدره 9ر16%، وتابع أنه من المتوقع أن يصل معدل المساهمة في التقدم العلمي والتكنولوجي إلى 60% في عام 2020، بينما تجاوزت نسبة السكان الصينيين الذين لديهم إلمام بالعلوم 10%.. مشيرا إلى أن ترتيب بلاده في مؤشر الابتكار العالمي، الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ارتفع من المرتبة الـ29 في عام 2015 إلى المرتبة الـ14 في عام 2020.