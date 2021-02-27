2552 فريقا طبيا يستعد لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في سوهاج غدا

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج، عن انطلاق الحمله القوميه للتطعيم ضد شلل الأطفال يوم غد الأحد 28 فبراير حتى 3 مارس، وذلك تنفيذا للخطة القوميه التي تهدف إلى أن تكون مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ومن جانبها قالت الدكتوره كريمة حامد وكيل مديرية الصحة إن الحملة سوف تستمر لمده 4 أيام اعتبارا من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس مؤكده أن الحملة تأتي في إطار الجهود المبذوله للإرتقاء بمنظومه الرعايه الصحيه والإرتقاء بالخدمات المقدمه للمواطنين والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ووجهت وكيل وزارة الصحة والسكان تذليل كافه العقبات التي تواجه الفرق المتحركه والثابته والمجموعات المشكلة من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين المشاركين في حمله التطعيم لتحقيق المستهدف منها.

وأشارت الدكتورة مدير مديريه الصحه بسوهاج إلى ان هناك (2552) فريق طبي يستعد لتطعيم (920557) طفل بمحافظه سوهاج من عمر يوم حتى خمس سنوات بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بغض النظر عن جنسياتهم وأن التطعيم أمن و مجاني .