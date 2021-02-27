10 فوائد يقدمها النعناع لجسمك أبرزها تقوية المناعة وعلاج الربو

كتبت هند عادل

مع اقتراب شهر مارس، يقترب موعد قدوم فصل الربيع الذى يشهد مجموعة متنوعة من الأطعمة والمحاصيل يوصي خبراء التغذية بأن يأكل المرء حسب الموسم، وأن يأكل الأطعمة الموسمية المتوفرة محليًا، لأنها تساعد في مواجهة الآثار السيئة للطقس القاسي، وتحسين الصحة العامة مع حلول فصل الربيع، وتهل أوراق النعناع إحدى الأعشاب التي تحظى بشعبية كبيرة.

ووفقًا لموقع time now news يقدم النعناع الكثير من الفوائد الصحية لجسم الانسان، فأوراق النعناع منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على كميات قليلة جدًا من البروتينات والدهون يحتوي على كمية هائلة من فيتامين أ، ج، ب المركب التي تعزز الجلد وتقوي المناعة ومن الفوائد الغذائية الأخرى لاوراق النعناع أنها غنية بالحديد والبوتاسيوم والمنغنيز التي تزيد من الهيموجلوبين وتحسن وظائف المخ.

10 فوائد صحية مختلفة لأوراق النعناع

يساعد في الهضم: غنية بمضادات الأكسدة والمنثول والمغذيات النباتية التي تساعد الإنزيمات على هضم الطعام تمتلك الزيوت الأساسية في أوراق النعناع تأثيرات قوية مضادة للجراثيم ومطهرة تعمل على تهدئة تقلصات المعدة وتساعد على تخفيف الحموضة وانتفاخ البطن.

يعالج الربو: يمكن أن يؤدي تناول ورق النعناع بانتظام إلى تخفيف احتقان الصدر يعمل الميثانول الموجود في أوراق النعناع كمزيل للاحتقان ، فهو يساعد على تفكيك المخاط المتجمع في الرئة وكذلك تقليص الأغشية المتورمة في الأنف للسماح لك بالتنفس بسهولة.

يخفف الصداع: يحتوي على المنثول الذي يمكن أن يساعد على استرخاء العضلات وتخفيف الألم يمكن أن يؤدي تطبيق عصير ورق النعناع على جبهتك وصدغيك إلى التخفيف من الصداع كما أن زيت النعناع فعال في علاج الصداع.

يخفف التوتر: إحدى المزايا الرئيسية للنعناع هي أنه أكثر الأعشاب استخدامًا في العلاج بالروائح، فالنعناع له رائحة قوية ومنعشة يمكن أن تخفف من التوتر وتنعش الجسم والعقل، يساعد النشاط الأبوطوجيني للنعناع على تنظيم مستويات الكورتيزول في الدم التي تؤدي إلى استجابة الجسم الطبيعية لتخفيف التوتر، استنشاق زيت النعناع الأساسي يمكن أن يطلق على الفور السيروتونين في الدم وهو ناقل عصبي معروف جيدًا لتخفيف أعراض التوتر والاكتئاب.

يجعل بشرتك صحية: لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد في علاج حب الشباب والبثور على الجلد تحتوي أوراق النعناع على كمية عالية من حمض الساليسيليك الذي يعمل كمضاد لحب الشباب كما أنه يعمل كمطهر فعال للبشرة، يحتوي ورق النعناع على خصائص مضادة للأكسدة تساعدك في الحصول على بشرة نظيفة وشابة عن طريق إزالة الجذور الحرة من الجسم من الطرق الأخرى التي تجعل من أوراق النعناع بشرتك صحية هي أنها تحتفظ بالرطوبة في الجلد ، وتزيل خلايا الجلد الميتة ، والأوساخ من مسام الجلد ، وتجعل البشرة تبدو مشرقة ومتناسقة.

العناية بالفم: مضغ أوراق النعناع طريقة رائعة لتحسين صحة الفم والأسنان يمكن أن تساعدك الزيوت الأساسية في النعناع على الحصول على نفس منعش أيضًا ، يمكن أن يساعدك استخدام غسول الفم الذي يحتوي على زيت النعناع على قتل البكتيريا في الفم وتزويدك بلثة وأسنان صحية.

يحسن الذاكرة: يمكن لـورق النعناع تحسين الذاكرة واستعادة الوظيفة المعرفية للدماغ يمكن أن يؤدي استهلاك النعناع بانتظام إلى زيادة قوة الدماغ عن طريق تحسين اليقظة والاحتفاظ بالذاكرة وغيرهما.