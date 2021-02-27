اليوم السابع
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1.5 مليون طالب يحضرون أول أيام امتحانات الجامعات.. تعرف على التفاصيل

السبت، 27 فبراير 2021 11:02 م
1.5 مليون طالب يحضرون أول أيام امتحانات الجامعات.. تعرف على التفاصيل امتحانات الجامعات
إبراهيم حسان

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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن حضور مليون ونصف المليون طالب، امتحانات الجامعات فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف الكليات.

 

وقال وزير التعليم العالى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، إن اتباع الطلاب للإجراءات الاحترازية كان يتم بشكل جيد جدا فى أول أيام الامتحانات، بسبب وعيهم بخطورة جائحة كورونا.

 

وأوضح أن اليوم الأول لامتحانات الجامعات مر بشكل جيد، رغم حالة التذمر التى انتشرت بكثافة على السوشيال ميديا فى الفترة السابقة، من عقد الامتحانات بسبب كورونا، قائلا: "من 80% إلى 85% من اللى اتكلمت معاهم اليوم كانوا عايزين ينزلوا ويمتحنوا علشان يخلصوا العام الدراسى".

 

وأشار إلى أن اللجوء إلى الأبحاث لتحل محل الامتحانات، تعرض الطلاب إلى ظلم كبير، لذلك لم يتم اللجوء إليها فى الجامعات.

 

وعادت الحياة اليوم السبت، داخل الجامعات المصرية، بعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء العام الدراسى الجديد، وشهدت الجامعات رفع درجة الاستعداد القصوى لعودة الطلاب من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان ووضع مسافات بين الطلاب مع التأكيد على منع دخول أى طالب الجامعة دون الكمامة.


امتحانات الجامعات

وزارة التعليم العالى

الامتحانات

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