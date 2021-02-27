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‎الإمارات تؤيد السعودية فى ردها على قضية خاشقجي وترفض التدخل فى شئون المملكة

السبت، 27 فبراير 2021 12:04 م
‎الإمارات تؤيد السعودية فى ردها على قضية خاشقجي وترفض التدخل فى شئون المملكة الشيخ خليفة بن زايد
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت دولة الإمارات تأييدها بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بخصوص جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم السبت.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة، مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.


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