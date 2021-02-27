ولاية فيكتوريا الأسترالية تحظر استخدام المواد البلاستيكية بحلول 2023

إيهاب محمد

سيتم قريبًا حظر شفاطات الشرب وأدوات المائدة والحاويات البلاستيكية التي يمكن التخلص منها في ولا فيكتوريا الأسترالية، بعد حملة حكومية صارمة على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



كوب بلاستيك

وأعلنت وزيرة البيئة بولاية فيكتوريا الأسترالية، ليلي دامبروسيو، اليوم السبت، أنه سيتم التخلص التدريجي من مواد بلاستيكية محددة للاستخدام مرة واحدة وحظرها بحلول عام 2023، مثل مصاصات بلاستيكية، وأدوات تحريك للشرب وأطباق وأوعية وأكواب البوليسترين، كما يحظر استخدام أعواد القطن ذات العصي البلاستيكية.



نفايات بلاستيكية

وينطبق الإنهاء التدريجي والحظر على جميع المقاهي والمطاعم والمنظمات في فيكتوريا بحلول عام 2023، بينما قالت حكومة الولاية إنها ستلغي "بعض المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة" من الإدارات والوكالات بحلول فبراير 2022.

وقالت دامبروسيو، إنه مع إرسال كل مواطن في المتوسط ​​حوالي 68 كيلوجرامًا من البلاستيك إلى مكب النفايات كل عام، كان حظر المواد مكانًا جيدًا للبدء، وأضافت: "المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة - مثل القش والأكواب البلاستيكية - تشكل حوالي ثلث فضلات الولاية، نحن بحاجة إلى تغيير هذا".

وأضافت، أن البدائل المناسبة والمستدامة متاحة بسهولة وشائعة الاستخدام بالفعل، ولن يشمل الحظر المعدات الطبية أو العلمية، وستنطبق الإعفاءات على خدمات الطوارئ والعجز ورعاية المسنين التي تتطلبها، فيما لم تقرر الحكومة ما إذا كانت الشركات ستكون قادرة على الوصول إلى الدعم المالي لإجراء الانتقال، ولا إذا كانت ستُطبق عقوبات.