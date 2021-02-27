اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ولاية فيكتوريا الأسترالية تحظر استخدام المواد البلاستيكية بحلول 2023

السبت، 27 فبراير 2021 01:15 م
ولاية فيكتوريا الأسترالية تحظر استخدام المواد البلاستيكية بحلول 2023 كوب بلاستيك
إيهاب محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيتم قريبًا حظر شفاطات الشرب وأدوات المائدة والحاويات البلاستيكية التي يمكن التخلص منها في ولا فيكتوريا الأسترالية، بعد حملة حكومية صارمة على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كوب بلاستيك
كوب بلاستيك

وأعلنت وزيرة البيئة بولاية فيكتوريا الأسترالية، ليلي دامبروسيو، اليوم السبت، أنه سيتم التخلص التدريجي من مواد بلاستيكية محددة للاستخدام مرة واحدة وحظرها بحلول عام 2023، مثل مصاصات بلاستيكية، وأدوات تحريك للشرب وأطباق وأوعية وأكواب البوليسترين، كما يحظر استخدام أعواد القطن ذات العصي البلاستيكية.

نفايات بلاستيكية
نفايات بلاستيكية

وينطبق الإنهاء التدريجي والحظر على جميع المقاهي والمطاعم والمنظمات في فيكتوريا بحلول عام 2023، بينما قالت حكومة الولاية إنها ستلغي "بعض المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة" من الإدارات والوكالات بحلول فبراير 2022.

وقالت دامبروسيو، إنه مع إرسال كل مواطن في المتوسط ​​حوالي 68 كيلوجرامًا من البلاستيك إلى مكب النفايات كل عام، كان حظر المواد مكانًا جيدًا للبدء، وأضافت: "المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة - مثل القش والأكواب البلاستيكية - تشكل حوالي ثلث فضلات الولاية، نحن بحاجة إلى تغيير هذا".

وأضافت، أن البدائل المناسبة والمستدامة متاحة بسهولة وشائعة الاستخدام بالفعل، ولن يشمل الحظر المعدات الطبية أو العلمية، وستنطبق الإعفاءات على خدمات الطوارئ والعجز ورعاية المسنين التي تتطلبها، فيما لم تقرر الحكومة ما إذا كانت الشركات ستكون قادرة على الوصول إلى الدعم المالي لإجراء الانتقال، ولا إذا كانت ستُطبق عقوبات.


كوب بلاستيك

مواد البلاستيك

ولاية فيكتوريا الأسترالية

حظر البلاستيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة