وكيل زراعة الشرقية: حصاد وتوريد 2900 فدان من محصول البنجر.. صور

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه تم حصاد 2900 فدان من العروة الأولى من محصول البنجر ضمن العروة المبكرة، وتم التوريد لمصانع السكر.

وتابع : فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المديرية عقدت مجموعة من الندوات بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، لتوعية المزارعين عن كيفية الحصاد والتنبيه بنظافة البنجر، للحصول على أعلى وزن وأعلى نسبة سكر، والتنسيق مع المصنع قبل التقليع للحصول على أعلى عائد للمزارع.

وتابع إن المساحة المستهدفة لزراعة محصول البنجر هذا العام 80 ألف فدان، وتم تخطي المستهدف إلى 94 ألف فدان، وتعد مراكز الحسينية وأولاد صقر ومنشاة أبوعمر وفاقوس أكثر المراكز الشرقية زراعة محصول البنجر.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى متمثلة فى قطاع الارشاد الزراعى، أصدرت عدد من التوصيات والإرشادات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، لزيادة إنتاج سكر البنجر ،وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:في العروة المبكرة (زراعة أغسطس) إجراء العزقة الثانية بداية شهر أكتوبر للزراعات المبكرة، وتضاف الدفعة الثانية من السماد الآزوتى (45 وحدة آزوت/فدان) تلقيم بجوار النباتات ثم الرى على الحامى. وتجرى العزقة الثالثة نهاية أكتوبر، تصبح بعدها النباتات وسط الخط و يتم الترديم حول جذورها.

حصاد العروة الأولى من محصول البنجر (1)



حصاد العروة الأولى من محصول البنجر (2)



حصاد العروة الأولى من محصول البنجر (3)