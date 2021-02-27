اليوم السابع
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وكيل تعليم قنا يوجه بالتعقيم الدائم لمقار اللجان ويشيد بالتزام الطلاب

السبت، 27 فبراير 2021 07:15 م
وكيل تعليم قنا يوجه بالتعقيم الدائم لمقار اللجان ويشيد بالتزام الطلاب وكيل تعليم قنا يوجه بالتعقيم الدائم لمقار اللجان
قنا صابر سعيد

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تفقد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي، بمدرسة قنا الثانوية بنات ومدرسة السلام الثانوية بنين ومدرسة الثانوية التجارية للبنات.

واطمأن وكيل الوزارة، على انتظام سير الامتحانات بالمدارس وتوفير كافة المستلزمات الوقائية، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب، والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين، وتوفير الجو النفسي الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب، طبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

ووجه الدكتور صبري خالد، وكيل الوزارة، بضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير.

وأشاد وكيل الوزارة، بوعي الطلاب والتزامهم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.


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