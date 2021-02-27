وكانت اليابان قد علقت مؤقتا الاعفاءات التي تسمح للرياضيين الأجانب بالتدريب في البلاد قبل أولمبياد طوكيو حيث أغلقت حدودها لاحتواء زيادة في حالات الاصابة بكوفيد-19، وتحظر الحكومة اليابانية حاليا دخول جميع الأجانب غير المقيمين من حيث المبدأ، لكن يمكنها السماح ببعض الاستثناءات لأسباب إنسانية أو لأسباب أخرى.