كشفت مصادر مطلعة اليوم السبت أنه قد يسمح للرياضيين الممنوعين من دخول اليابان بموجب قيود السفر المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالدخول بعد رفع حالة الطواريء الحالية، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر رفع حالة الطواريء التي تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس، بالكامل في 7 مارس المقبل.
وكانت اليابان قد علقت مؤقتا الاعفاءات التي تسمح للرياضيين الأجانب بالتدريب في البلاد قبل أولمبياد طوكيو حيث أغلقت حدودها لاحتواء زيادة في حالات الاصابة بكوفيد-19، وتحظر الحكومة اليابانية حاليا دخول جميع الأجانب غير المقيمين من حيث المبدأ، لكن يمكنها السماح ببعض الاستثناءات لأسباب إنسانية أو لأسباب أخرى.
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