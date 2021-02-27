وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء فى زيارة لمزرعة الاستزارع السمكى والصوب الزراعية

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقهما المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير ، وقيادات الوزارة مزرعة الاستزارع السمكى وصوب الزراعات المحمية التابعة لمركز البحوث الزراعية بمدينة نويبع.

وأشاد الوزير والمحافظ بالجهود الكبيرة التى بذلها العاملون بالصوب الزراعية حتى تحقق هذا الإنجاز الذى يسهم فى توفير الغذاء للمواطنين فى مدينة نويبع وزائريها من السائحين المصريين والأجانب.

وأكد وزير الزراعة على تقديم كل الدعم من أجل التنمية الزراعية وتشجيع الاستثمار فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وبحث كل المطالب الزراعية لأهالى سيناء سواء تلك المتعلقة بملف تقنين الأراضى وإنشاء المستشفى البيطرى ووحدة الكموسبت وتسهيل إجراءات تراخيص مزارع الدواجن والمواشى ومراكب الصيد ، وكذلك رفع كفاءة الاصول بالشراكة مع القطاع الخاص ، وإنشاء منافذ لمستلزمات الإنتاج والميكنة الزراعية بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى لكل الأنشطة الزراعية.

وقال إن محافظة جنوب سيناء والتى تشتهر بالسياحة لديها إمكانيات أخرى زراعية كثيرة سوف يتم استغلالها من أجل آفاق فتح جديدة للتنمية تسهم فى توفير الغذاء وفرص عمل وتساعد على حياة الاستقرار لاهالى بدو سيناء.

وأعرب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بزيارة وزير الزراعة للمحافظة لمدة ثلاثة أيام، ومعه كل قيادات الوزارة ، وتم خلالها تفقد المشروعات الزراعية فى مدينتى الطور ونويبع وعقد عدة اجتماعات بحضور قيادات الوزارة والمحافظة وأيضا أعضاء البرلمان.

واضاف فودة أنه تمت مناقشة كل مشاكل وطلبات المواطنين والاحتياجات الزراعية للمحافظة ، مؤكدا أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التعاون بين الوزارة والمحافظة.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن مشروع الصوب الزراعية التابع للزراعات المحمية بالمركز يتضمن زراعة الخضروات وحقق نتائج متميزة ، الأمر الذى يشجع على التوسع فيه.

وأضاف أنه تم أيضا إنشاء مزرعة سمكية من خلال الإدارة العامة للزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية ، وتتكون من عشرة احواض دائرية PVC سعة الحوض 30 م3 من المياه وإجمالى الإنتاج المتوقع منها 5 طن سنويا .

وفى نهاية الجولة قام وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء بتفقد إحدى مزارع الدواجن الخاصة والتى تشرف عليها الإدارة الزراعية والإدارة البيطرية بنويبع.















