اليوم السابع
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وزير الدفاع الكويتي: للولایات المتحدة دور كبیر ومحوري في تحریر البلاد

السبت، 27 فبراير 2021 02:56 م
وزير الدفاع الكويتي: للولایات المتحدة دور كبیر ومحوري في تحریر البلاد علم الكويت
أ ش أ

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قال نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع الكويتي، الشیخ حمد جابر العلي الصباح، إن الولايات المتحدة كان لها دور كبیر ومحوري في تحریر دولة الكویت، لافتا إلى التضحیات التي قدمتھا قواتھا في عملیة عاصفة الصحراء.
 
جاء ذلك خلال اتصال ھاتفي مع وزیر الدفاع الأمریكي، لوید أوستن، ھنأ الأخيرُ، خلاله، دولة الكويت بالذكرى الـ60 للعید الوطني، والذكرى الـ30 لیوم التحریر.
 
وذكرت مدیریة التوجیه المعنوي الكویتية - في بیان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، الیوم السبت، أن "وزیر الدفاع عبر عن شكره وتقدیره لنظیره الأمریكي على تھنئته، والتي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك بین البلدین الصدیقین وحرص الطرفین على تعزیزھا وتطویرھا"
من جهته، قدم أوستن دعوة رسمیة لوزیر الدفاع الكويتي لزیارة الولایات المتحدة الأمریكیة.

وزير الدفاع الكويتي

الولایات المتحدة

تحریر الكويت

الكويت

اخبار الكويت

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