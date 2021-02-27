وزير الخارجية العراقي: ما زلنا نواجه تنظيم داعش الإرهابي

بغداد /أ ش أ/

قال وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين، إن بلاده لا تزال يواجه تنظيم داعش الإرهابيّ، وإنَّ أى أعمالٍ تضر بأمن العراق واستقراره ستعقّد المشهد وتصرف الأولويّة عن استكمال صفحات المواجهة مع التنظيم الإرهابي.

وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن ذلك جاء خلال زيارة الوزير فؤاد حسين اليوم السبت إلى إيران؛ حيث التقى مع المستشار الأعلى للأمن القومى الإيرانى على شمخانى ووزير الخارجيّة محمد جواد ظريف.

وأجرى الوزير العراقى حواراتٍ معمّقة معهم شملت عدّة ملفات تختص بالعلاقات الثنائيّة والأمن، فضلاً عن التطرّق لتطورات الوضع الإقليمى والدولى وانعكاساته على أمن واستقرار العراق والمنطقة.

وأكّدَّ الوزير العراقى - خلال لقائه المستشار الأعلى للأمن القومى الإيرانى - أهميّة العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة والارتكان لكل ما من شأنه خفض التوتر، تحقيقاً لمفهوم الأمن الجماعي.

كما عرض الوزير لأهم الخطوات التى عمِلتْ عليها الحكومة لتيسير التعاملات المصرفيّة بين الجانبين بما ينعكس استجابةً للمصالح المُشتركة.

وفى سياق حواره مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف، بحث وزير الخارجية العراقي، الوضع الإقليمى وما يحمل من تفاعلات جديدة فى ظلِّ إدارة الرئيس الجديد للولايات المتحدة، فيما أكّدَ الوزيران استمرار التشاور فى مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وصولاً لما يحقق مصالح الشعبين.