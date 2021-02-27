وزير التموين يشيد بأعمال تطوير مطحن الزقازيق ضمن مبادرة "حياة كريمة".. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مطحن عرابى بمدينة الزقازيق التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا، لمتابعة سير العمل به ومراحل التشغيل المختلفة، والذى يعمل بقدرة تعاقدية 500 طن قمح / يوم ، لينتج 400 طن طحن / يوم ، لإنتاج دقيق بلدى 82% .

استمع الوزير والمحافظ لشرح تفصيلى من مدير المطحن عن مكونات المطحن وتمت الإشاره إلى أن المساحة الكلية للمطحن تبلغ 8000 م2، ومساحة المبانى 2384م2 ، ويضم 182 عاملاً ، لافتاً إلى أنه تم تطويره بمعرفة إحدى الشركات الأجنبية فى عام 2004 عام ، وكذلك إجراء أعمال صيانة به بالجهود الذاتية للشركة فى عام 2015 م ، ويغطى إنتاجه مراكز " أبو كبير - ديرب نجم - بلبيس - مشتول السوق - كفر صقر - أولاد صقر" ، والفائض من إنتاجة يقوم بسد إحتياجات المحافظات الأخرى التى تقع فى نطاق عمل شركة مطاحن شرق الدلتا ، كما يوجد بالمطحن صوامع ملحقة سعتها التخزينية 9000 طن بعدد 32 خلية .

واطمأن الوزير والمحافظ على خطة ومراحل التشغيل المختلفة وسير العمل بمطحن عرابى ، مشيدًا بجهود القائمين والعاملين بالمطحن بداية من إستقبال الأقماح المحلية والمستوردة حتى إنتاج وتعبئة الدقيق إستعداداً لتوريده إلى المخابز ، مقدمين الشكر للعاملين بالمطحن ولمنظومة العمل لتوفير الدقيق اللازم لجودة انتاج رغيف الخبز.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن شركة مطاحن شرق الدلتا تملك 14 مطحنًا ، وتخدم 8 محافظات (الشرقية – الدقهلية – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسماعيلية – السويس - بورسعيد – دمياط) ، موضحاً أن الوزارة لديها استراتيجية داخلية لتطوير قطاع المطاحن ورفع مستوى سلاسل انتاج الخبز المدعم ،حيث أن انخفاض كفاءة الطحن يؤثر على كفاءة الدقيق المستخدم لأنتاج رغيف الخبز.

وأشار مصيلحى أنه جارى إنهاء التراخيص الخاصة بزيادة السعات التخزينية لصومعتى الاسماعلية – الزقازيق ، بإضافة 2 خلية لكل صومعة بقدرة 5 آلاف طن للخلية.

وقد أهدى العاملون بالمطحن وزير التموين ومحافظ الشرقية نسخة من كتاب الله ، تقديراً لجهودهما فى الإرتقاء بمنظومة العمل داخل قطاع التموين بالمحافظة ، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.















