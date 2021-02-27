وزير التموين: التوسع فى معارض وشوادر "أهلا رمضان" بكافة المحافظات

الشرقية - أيمان مهنى

قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، إنه سيتم التوسع فى معارض وشوادر "أهلا رمضان" بكافة المحافظات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الاستعانه بأفرع من جمعيتى المزودة بثلاجات حفظ اللحوم، فضلا عن كافة منافذ السلاسل التجارية، بمعدل تخفيض 15% إلى 20%، فسيتم إبرام اتفاق مع بعض السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية واختيار سعر موحد بأقل سعر .

وقال مصيلحى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" خلال جولة تفقدية لمشروعات خدمية بالشرقية، إن مطحن عرابى الكائن أمام جامعة الأزهر بالزقازيق ، يعد من القلاع والهامة التى تم رفع كفاءته ، ليستوعب 400 طن قمح / يومياً ، ويغطى إنتاجية مراكز " أبوكبير ، ديرب نجم ، بلبيس ، مشتول السوق وكفر صقر وأولا صقر " ويوزع الفائض على محافظات أخرى ، وملحق به صوامعة سعتها 9000 طن بعدد 32 خلية

وقال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، إننى أبعث رسالة طمأنينة لكل المصريين، لدينا احتياطى استراتيجى يكفى بكل السلع الذى لم يحدث قبل ذلك، فموسم حصاد القمح على الأبواب ولدينا احتياطى استراتيجى يكفى أربعة أشهر ونصف، ولدينا 3.7 طن شهر احتياطي من الزيت ، والأرز يكفى حتى آخر العام .

أما بالنسبة اللحوم الحية، فهناك عقود تغطى عامين قادمين، مشيدا بالتعاون بين الشركة القابضة والسودان بالحفاظ على سعر اللحوم الحية بسعر 85 جنيها منذ 3 سنوات، أما المجمدة البرازيلى على 65 جنيها، أما الدواجن انخفض سعرها من 36 جنيها إلى 30 جنيها.