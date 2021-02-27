اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 06:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير التموين: التوسع فى معارض وشوادر "أهلا رمضان" بكافة المحافظات

السبت، 27 فبراير 2021 05:14 م
وزير التموين: التوسع فى معارض وشوادر "أهلا رمضان" بكافة المحافظات وزير التموين يتفقد مطحن عرابى
الشرقية - أيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، إنه سيتم التوسع فى معارض وشوادر "أهلا رمضان" بكافة المحافظات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الاستعانه بأفرع من جمعيتى المزودة بثلاجات حفظ اللحوم، فضلا عن كافة منافذ السلاسل التجارية، بمعدل تخفيض 15% إلى 20%، فسيتم إبرام اتفاق مع بعض السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية واختيار سعر موحد بأقل سعر .

وقال مصيلحى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" خلال جولة تفقدية لمشروعات خدمية بالشرقية، إن مطحن عرابى الكائن أمام جامعة الأزهر بالزقازيق ، يعد من القلاع والهامة التى تم رفع كفاءته ، ليستوعب 400 طن قمح / يومياً ، ويغطى إنتاجية مراكز " أبوكبير ، ديرب نجم ، بلبيس ، مشتول السوق وكفر صقر وأولا صقر " ويوزع الفائض على محافظات أخرى ، وملحق به صوامعة سعتها 9000 طن بعدد 32 خلية

وقال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، إننى أبعث رسالة طمأنينة لكل المصريين، لدينا احتياطى استراتيجى يكفى بكل السلع الذى لم يحدث قبل ذلك، فموسم حصاد القمح على الأبواب ولدينا احتياطى استراتيجى يكفى أربعة أشهر ونصف،  ولدينا 3.7 طن شهر احتياطي من الزيت ، والأرز يكفى حتى آخر العام .

أما بالنسبة اللحوم الحية، فهناك عقود تغطى عامين قادمين، مشيدا بالتعاون بين الشركة القابضة والسودان بالحفاظ على سعر اللحوم الحية بسعر 85 جنيها منذ 3 سنوات، أما المجمدة البرازيلى على 65 جنيها، أما الدواجن انخفض سعرها من 36 جنيها إلى 30 جنيها.

 


وزير التموين محافظ الشرقية

معرض اهلا رمضان

توفير السلع الغذائية

مطحن عرابى

الشرقية

ثلاجات حفظ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التموين: تخفيضات تصل إلى 35% على 15 سلعة بمعارض أهلا رمضان.. فيديو وصور

الإثنين، 22 فبراير 2021 10:09 ص

تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2021 تحت ميكروسكوب "حماية المستهلك".. ووزير التموين يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدى للمخالفات.. ورصد عروض الشركات "أون لاين" و2 مليون جنيه غرامة على العروض الوهمية

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:00 ص

وزير التموين: إنشاء مراكز خدمة مجمعة فى مراكز وقرى مبادرة "حياة كريمة"

السبت، 20 فبراير 2021 06:45 م

وزير التموين يعلن إنشاء منطقة صناعية واستصلاح 10 آلاف فدان بالوادى الجديد

السبت، 20 فبراير 2021 06:25 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة