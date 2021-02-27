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هل تعود صلاة التهجّد بالمساجد فى شهر رمضان بعد إقرار التراويح؟.. الاوقاف تجيب

السبت، 27 فبراير 2021 07:41 م
هل تعود صلاة التهجّد بالمساجد فى شهر رمضان بعد إقرار التراويح؟.. الاوقاف تجيب الصلاة فى المساجد
إبراهيم حسان

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كشف الدكتور نوح العيسوى، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، عن أنه لم يتم حسم أمر صلاة التهجّد فى العشر الأواخر من شهر رمضان، وسيتم دراسة الأمر من أجل إصدار قرارًا بشأن صلاة التهجّد فى المساجد.

 

أضاف وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن وزارة الأوقاف أصدرت قرارًا بالسماح بتأدية صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل فى المساجد الكبرى، التي يسمح لها بإقامة صلاة الجمعة، متابعا: "من المحاذير التى يتم تطبيقها عدم فتح دورات المياه فى المساجد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

 

وأوضح نوح العسوي، أنه يتم تطهير المساجد عقب كل صلاة، وتزداد الحملة للتطهير يومى الأربعاء والخميس، استقبالًا للمصلين يوم الجمعة، وفى شهر رمضان سيكون التعقيم والتطهير بشكل يومى، وعقب كل صلاة، وقبل صلاة التراويح.


صلاة التهجد

صلاة التراويح

شهر رمضان

اخبار مصر اليوم

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