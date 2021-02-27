نيويورك تايمز: احتجاز أطفال المهاجرين على الحدود استمرار لسياسة ترامب

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحت عنوان "احتجاز أطفال المهاجرين استمرارا لسياسات ترامب"، إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن تعهد بتبنى نهج إنسانى جديد تجاه ملف الهجرة، لكن الآلاف من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين شقوا طريقهم إلى الحدود الجنوبية الغربية فى الأسابيع الأخيرة ليتم احتجازهم فى مراكز حكومية، مما يمثل تحديًا جديدًا للإدارة.

وأوضحت الصحيفة، أنه يتم وضع معظم الأطفال، الذين يصلون من أمريكا الوسطى بالمئات يوميًا، فى الحجر الصحي لمدة 10 أيام ثم يتم نقلهم إلى الملاجئ في جميع أنحاء البلاد - مما أثار شكاوى من عودة الرئيس بايدن إلى واحدة من أكثر الممارسات إثارة للجدل فى ظل إدارة ترامب والمتعلقة بالاحتجاز المطول للأطفال المهاجرين.

وفي الأسبوع الماضى، اعترضت قوات حرس الحدود أكثر من 2000 مهاجر شاب يسافرون بدون بالغين، معظمهم فى سن المراهقة ولكن بعضهم لا يتجاوز السادسة من العمر. هناك قلق واسع النطاق من أن أعدادهم فى الأشهر المقبلة قد تحطم الرقم القياسي المسجل في مايو 2019، عندما صادفت دورية الحدود 11000 مهاجر دون السن القانونية.

قال أحد مسئولى الأمن الداخلى، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن المسؤول غير مصرح له بالتحدث علنًا عن الوضع "نحن نرى القاصرين في كل مكان. في جنوب تكساس، نتعرض للضغط".

واعتبرت الصحيفة، أن وصول الأطفال غير المصحوبين بأعداد كبيرة يؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب الذي بدأ بالفعل، حيث وصلت العائلات المهاجرة والبالغون العزاب إلى الحدود بأعداد أكبر فى الأشهر الأخيرة.